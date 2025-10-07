Туск відмовився видавати Німеччині українця у справі "Північних потоків"

За його словами, проблемою є саме будівництво газогонів.

Польський премʼєр Дональд Туск вважає, що видача ФРН обвинуваченого у причетності до підривів "Північних потоків" українця Володимира З. — не в інтересах його країни. На думку глави польського уряду, тому, хто вирішив будувати ці газогони, має бути соромно.

Про це передає Polsat.

"Я не можу обговорювати деталі з очевидних причин, але я хочу, щоб ви знали, що питання громадянина України, якого німецькі прокурори звинувачують у причетності до детонації "Північного потоку"... Я представив чітку позицію Польщі попередньому канцлеру Німеччини та президенту України багато місяців тому. З нашої точки зору, єдині люди, які повинні соромитися та мовчати щодо "Північного потоку II", — це ті, хто вирішив його будувати", — заявив Туск.

За його словами, проблема для Європи, України, Литви та Польщі полягає не в тому, що "Північний потік-2" підірвали, а в тому, що його побудували. Туск наголосив, що москва на європейські гроші побудувала газогін "всупереч найважливішим інтересам усієї Європи".

Коментуючи ситуацію з затриманим Володимиром Ж., Туск заявив, що його долю вирішить суд, але польський уряд має чітку позицію з цього питання. Премʼєр наголосив, що його екстрадиція чи видача — не в інтересах Польщі.

"Моя роль не полягає в тому, щоб з'ясовувати, чому громадянин України знову приїхав до Польщі, попри те, що він знав про видачу європейського ордера на арешт, але наша позиція не змінилася. В інтересах Польщі, безумовно, є не звинувачення або видання цього громадянина іншій державі. Рішення буде ухвалювати суд", — заявив Туск.