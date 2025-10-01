У Польщі затримали українця за запитом Німеччини у справі "Північних потоків"

Затриманий заперечує свою участь у підриві газопроводів, однак польський суд вже ухвалив рішення про тимчасове тримання його під вартою.

Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасовий арешт громадянина України Володимира Ж., якого німецька прокуратура підозрює в участі у вибухах на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у 2022 році.

Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

Суд постановив взяти українця під варту на сім днів - цього часу має вистачити, щоб прокуратура отримала та переклала необхідні документи, надані німецькою стороною.

У разі підтвердження підстав для екстрадиції, польські правоохоронці можуть передати Володимира Ж. до Німеччини.

За інформацією ЗМІ, затримання відбулося 30 вересня у місті Прушкув на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецькими слідчими у рамках розслідування резонансного підриву газопроводів у Балтійському морі.

Під час первинного допиту Володимир Ж. заперечив будь-яку причетність до диверсії на "Північних потоках".