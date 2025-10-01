Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі затримали українця за запитом Німеччини у справі "Північних потоків"

01 жовтня 2025, 18:49
У Польщі затримали українця за запитом Німеччини у справі
Фото: gettyimages.com
Затриманий заперечує свою участь у підриві газопроводів, однак польський суд вже ухвалив рішення про тимчасове тримання його під вартою.

Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасовий арешт громадянина України Володимира Ж., якого німецька прокуратура підозрює в участі у вибухах на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" у 2022 році.

Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

Суд постановив взяти українця під варту на сім днів - цього часу має вистачити, щоб прокуратура отримала та переклала необхідні документи, надані німецькою стороною.

У разі підтвердження підстав для екстрадиції, польські правоохоронці можуть передати Володимира Ж. до Німеччини.

За інформацією ЗМІ, затримання відбулося 30 вересня у місті Прушкув на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецькими слідчими у рамках розслідування резонансного підриву газопроводів у Балтійському морі.

Під час первинного допиту Володимир Ж. заперечив будь-яку причетність до диверсії на "Північних потоках".

 

ПольщаПівнічний потіксудукраїнець

Останні матеріали

Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється