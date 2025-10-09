У Берліні екоактивісти протестують біля канцелярії Мерца

На місці перебували поліцейські, які забезпечували безпеку.

У четвер біля відомства федерального канцлера у Берліні відбулися екологічні протести під час великого саміту автомобільної промисловості.

Про це повідомило агентство DPA.

Серед організаторів акцій були Greenpeace і Fridays for Future, які закликали канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовитися від планів скасувати заборону ЄС на продаж нових автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами з 2035 року.

Кілька автомобілів було припарковано перед входом до урядової будівлі Мерца, тимчасово вони заблокували доступ до канцелярії.

На місці перебували поліцейські, які забезпечували безпеку. Номери машин були зафіксовані на відео, а деяких активістів затримали.

Мерц у цей час проводив у столиці переговори з представниками виробників, постачальників, профспілок і державних структур, щоб покращити становище автомобільного сектора, який нині переживає труднощі.

Його консервативний блок домагається скасування ключової екологічної політики ЄС, однак коаліційні партнери з Соціал-демократичної партії Німеччини виступають проти цього.

Раніше в четвер коаліція оголосила про досягнення домовленості щодо нової програми стимулювання продажів електромобілів – через надання пільг для домогосподарств із низьким і середнім доходом.