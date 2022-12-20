У білорусі рф перекидає війська і техніку до кордону з Україною – "Гаюн"

російські окупанти перекидають свою військову техніку та солдатів у південну частину білорусі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Упродовж дня фіксується перевезення танків, вантажівок та російських солдатів, які до цього були білоруських полігонах у північній та центральній частині країни. За даними групи, на полігонах були мобілізовані російські солдати.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив 20 грудня, що воєнна загроза з боку білорусі поступово зростає. Зараз у білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки російської авіації.

Наєв каже, що цього потенціалу достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Однак наголошує, що українські захисники теж вживають адекватних заходів.

Раніше повідомлялось, що взаємодію москви й мінська у війні рф проти України уважно відстежують Сполучені Штати Америки, у тому числі щодо розміщення російських військових сил на білоруській території