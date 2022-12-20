Матеріали:
Теми:

У білорусі рф перекидає війська і техніку до кордону з Україною – "Гаюн"

20 грудня 2022, 17:06
У білорусі рф перекидає війська і техніку до кордону з Україною –
Фото: з вільних джерел
російські окупанти перекидають свою військову техніку та солдатів у південну частину білорусі.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Упродовж дня фіксується перевезення танків, вантажівок та російських солдатів, які до цього були білоруських полігонах у північній та центральній частині країни. За даними групи, на полігонах були мобілізовані російські солдати. 

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив 20 грудня, що воєнна загроза з боку білорусі поступово зростає. Зараз у білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія першої танкової армії та авіаційне угрупування, в складі якого є новітні зразки російської авіації. 

Наєв каже, що цього потенціалу достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Однак наголошує, що українські захисники теж вживають адекватних заходів.

Раніше повідомлялось, що взаємодію москви й мінська у війні рф проти України уважно відстежують Сполучені Штати Америки, у тому числі щодо розміщення російських військових сил на білоруській території

війнаБілорусьвійська

Останні матеріали

Наче з фільму
Політика
Наче з фільму "The Americans". У місті штату Нью-Гемпшир виявили російську контрабандну мережу – Boston Globe
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 14:19
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Cуспільство
Буллінг українських дітей та путінська пропаганда від учнів у німецьких школах – Die Welt
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 11:31
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Політика
путінська війна. У росіян не було жодних шансів – New York Times
Переклад iPress – 20 грудня 2022, 10:07
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Технології
Україна нарешті отримає боєприпаси JDAM. На Донбасі гаряче, але тримаємося – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 20:56
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Політика
Падіння росії. Коли Україна входить в Європу, росія її залишає – Бруно Тертре
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:45
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Політика
Кілери проти шпигунів. Чому кремль хоче обміняти морського піхотинця США на найманого вбивцю Красікова
Переклад iPress – 19 грудня 2022, 11:02
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Українські війська не збираються залишати Бахмут. Чергове російське диво, що порушує елементарні закони математики та фізики – Том Купер
Переклад iPress – 17 грудня 2022, 11:17
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Політика
Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна застигла в невідомості. Інтерв'ю з людьми, які формують відповідь України на російську агресію – The Economist
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 19:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється