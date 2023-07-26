У білорусі "вагнерівці" шукають новобранців, готових воювати проти Литви та Польщі – ЦНС

Про набір до ПВК розповіли білоруські бійці, яких тренують "вагнерівські" інструктори.

Під час військових навчань у білорусі серед збройних сил країни відбувається набір до лав ПВК "Вагнер".

Про це повідомили в українському Центрі національного спротиву із посиланням на білоруських військових.

Зазначено, що про пошук "Вагнером" новобранців розповіли патріотично налаштовані білоруські військовослужбовці, які проходять вишкіл під керівництвом інструкторів-"вагнерівців".

За словами білоруських бійців, одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

За даними української розвідки, на сьогодні на території білорусі перебувають менше 10 тис. бойовиків "Вагнера", які почали прибувати туди наприкінці червня-початку липня після спроби заколоту власника компанії Євгена Прігожина.

Через виниклу у білорусі загрозу Польща перекинула до свого східного кордону більше військ і планує будівництво нової військової частини. А у Литві заявили про суттєві зміни у своїх військових можливостях за останні роки та закликали не "танцювати під дезінформаційні меседжі пу і лу".