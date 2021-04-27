У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення двох вакцинацій

Міністерство охорони здоров'я Білорусі видаватиме "Сертифікат про вакцинацію" громадянам, які планують виїзд за межі країни, "на платній основі".

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Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року, повідомляє "Українська правда". У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення двох вакцинацій. Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами. У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачене внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок до інших країн

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