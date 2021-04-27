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У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон

У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення двох вакцинацій
Міністерство охорони здоров'я Білорусі видаватиме "Сертифікат про вакцинацію" громадянам, які планують виїзд за межі країни, "на платній основі".
У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон Фото: з вільного доступу
Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни протягом року, повідомляє "Українська правда".
 
У документ буде внесена інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення двох вакцинацій.
 
Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.
 
У МОЗ додають, що громадянам, які не планують виїжджати за кордон, передбачене внесення інформації про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 в медичні документи пацієнта з видачею виписки з медичних документів з підтвердженням вакцинацій.
 
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для поїздок до інших країн.
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27 04 2021 10:34
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