У Чехії створюють групу захисту від російських дронів

Уряд Чехії на тлі вторгнення російських БПЛА у Польщу вирішив створити координаційну групу для захисту країни від дронів.

Про це повідомило Radio Prague International.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, до складу групи увійдуть експерти з міноборони, МВС, міністерства транспорту, армії, поліції та інших структур. Її головним завданням буде моніторинг розвитку технологій і розроблення заходів для захисту від дронів, додав він.