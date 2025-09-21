Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чехії створюють групу захисту від російських дронів

21 вересня 2025, 09:55
У Чехії створюють групу захисту від російських дронів
Фото: ukrinform.ua
Її головним завданням буде моніторинг розвитку технологій і розроблення заходів для захисту від дронів
Уряд Чехії на тлі вторгнення російських БПЛА у Польщу вирішив створити координаційну групу для захисту країни від дронів.
 
Про це повідомило Radio Prague International.
 
За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, до складу групи увійдуть експерти з міноборони, МВС, міністерства транспорту, армії, поліції та інших структур. Її головним завданням буде моніторинг розвитку технологій і розроблення заходів для захисту від дронів, додав він.
 
Фіала зазначив, що в Чехії "мають реагувати на небезпеку, яка походить від російських дронів".
 
"Ми посилюємо захист нашої країни від нових загроз, які спостерігаємо у безпосередній близькості", – наголосив прем'єр.
 
Окрім того, цей крок повністю відповідає тому напрямку, у якому розвивається війна рф проти України, де БПЛА стали головною ударною силою, зазначив Фіала.

 

