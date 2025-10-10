Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Чехії зросла кількість несанкціонованих польотів дронів біля військових об'єктів

10 жовтня 2025, 18:54
Фото: ukrinform.ua
Чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але ці дані залишаються секретними.

Останнім часом у Чехії зросла кількість несанкціонованого використання дронів, зокрема, біля військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Про це пише медіа Echo24.

За словами речниці Генштабу Чехії Зденки Собарної Кошванцової, армія готова виводити такі дрони з ладу електромагнітними перешкодами чи збиттям — залежно від можливих ризиків потенційних збитків.

Речниця додала, що чеська армія постійно обмінюється інформацією про загрози з партнерами по НАТО, але ці дані залишаються секретними.

Водночас речниця чеської армії Магдалена Дворякова в коментарі виданню пізніше підтвердила, що армія збирає інформацію про польоти дронів, але назвали це "звичайними правопорушеннями".

За її словами, інциденти з дронами спричинені переважно незнанням закону або непрофесійним поводженням з ними аматорськими пілотами. 

"Ми не реєструємо жодних типів дронів, які зараз зафіксовані в Німеччині. Крім того, ми вживаємо додаткових заходів для поліпшення виявлення дронів у просторі військових обʼєктів", — сказала Дворакова. 

Речниця празького аеропорту Деніса Гейтманкова каже, що «певний рівень порушень правил експлуатації дронів» фіксують майже щодня, проте, за її словами, йдеться лише про недотримання правил аматорами.

У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів у Данії.

Більше публікацій

