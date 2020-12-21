У Чехії з'ясовують, чи може виявлений у Празі штам COVID-19 мати стосунок до "британського" різновиду

Виникнення нового штаму може пояснити той факт, що деякі пацієнти, які одного разу вже перехворіли на COVID-19, заразилися ним повторно

У Чехії ще у вересні 2020 року виявили новий штам коронавірусу COVID-19, але наразі невідомо, чи пов'язаний він із мутацією коронавірусу, виявленою у Великій Британії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство ЕФЕ

"Я не знаю точно, яка саме мутація поширюється у Великій Британії, але ще у вересні ми виявили новий варіант SARS-CoV-2 у Празі", - заявила біолог із Національної довідкової лабораторії Хелена Іринцова.

Чеські фахівці не виключають, що саме цей "празький" різновид вірусу в результаті восени міг призвести до значного зростання випадків захворювання коронавірусом у Чехії, зазначає агентство ЕФЕ.

Крім того, Іринцова зазначила, що виникнення нового штаму може пояснити той факт, що деякі пацієнти, які одного разу вже перехворіли на COVID-19, заразилися ним повторно.

Раніше повідомлялося, що європейські країни, так само як і низка держав в інших частинах світу, зупинили транспортне й авіасполучення з Великою Британією, де оголосили про новий штам коронавірусу, через побоювання занести новий різновид COVID-19.

Читайте також: 15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу