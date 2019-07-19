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У Донецькій ОДА розповіли, навіщо Кириленко поїхав до прифронтових сіл без узгодження з військовими

Окремо в ОДА акцентували на тому, що обстріл було здійснено по позиціях Збройних сил, а не по автівці голови ОДА
У Донецькій облдержадміністрації розповіли, з якою метою голова ОДА Павло Кириленко відвідував прифронтові населені пункти без погодження із штабом. Тоді колону з Кириленком обстріляли бойовики, внаслідок чого загинув один військовослужбовець.
У Донецькій ОДА розповіли, навіщо Кириленко поїхав до прифронтових сіл без узгодження з військовими В’ячеслав Кириленко. Фото: ukrkino.com.ua

Робоча поїздка голови облдержадміністрації Павла Кириленка здійснювалась із метою моніторингу ходу відновлювальних робіт на зруйнованих об'єктах, зокрема житла, обговорення з представниками місцевої влади проблемних питань, пов'язаних з відновленням зруйнованих об'єктів та ознайомлення з роботою КПВВ, повідомляє "Громадське".

Таким чином, у день обстрілу, голова ОДА відвідав шість прифронтових населених пунктів та проїхав більше половини лінії розмежування, яка проходить через Донецьку область.

Окремо в ОДА акцентували на тому, що обстріл було здійснено по позиціях Збройних сил, а не по автівці голови ОДА.

"Під час завершальної стадії робочої поїздки стався обстріл підрозділів Збройних сил України в напрямку маршруту голови ОДА - керівника ВЦА", - зазначили заступник голови ОДА Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав спробою зірвати Мінський процес обстріл вантажівки біля селища Гранітне на Донеччині, внаслідок якого загинув військовий. Також він доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп бойовиків.

 

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