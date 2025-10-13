Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
у Феодосії потужно палає нафтобаза після атаки дронів

13 жовтня 2025, 09:09
Фото: УНН
На нафтобазі горять три резервуари
У Феодосії в тимчасово окупованому Криму дрони вдруге за кілька днів атакували нафтобазу, там зараз палає потужна пожежа.
 
Про вибухи і приліт повідомив тг-канал "Кримський вітер".
 
На опублікованих відео видно, що на нафтобазі горять три резервуари, підписники каналу повідомляють, що до місця загоряння з'їжджаються багато пожежних машин.
 
Також супутникові фотографії підтверджують кадри масштабної пожежі.
 
"Масштаби пожежі вражають: теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом і над морем", - пише тг-канал.
 
Атаку вже визнав так званий глава Криму Сергій Аксьонов.
 
"У результаті виникло загоряння. Постраждалих, за даними на поточний момент, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо силами ППО збито понад 20 безпілотників", - написав він.
 
При цьому "Кримський вітер" звертає увагу, що коли нафтобазу у Феодосії вразили 6 жовтня, напередодні дня народження путіна, влада в Криму про це так і не згадала, хоча вона горіла кілька днів.
 
Крім того, повідомляється, що, можливо, був приліт по електропідстанції "Кафа" 220 кВ під Феодосією.
 
Також вранці в Гвардійському Сімферопольського району повідомлялося про атаку дронів і роботу ППО. Із Гвардійського російська армія запускає "шахеди" по Україні, і тут розташовані їхні склади.
