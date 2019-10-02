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У Фінляндії під час урядового експерименту платили гроші безробітним: вони не знайшли роботу

Зате, стали щасливішими
Влада Фінляндії провела експеримент: протягом двох років щомісяця виплачувала безробітним базовий дохід. У результаті виплати не вплинули на зайнятість учасників досліджень.
У Фінляндії під час урядового експерименту платили гроші безробітним: вони не знайшли роботу Фото: korrespondent.net

З січня 2017 року до грудня 2018 дві тисячі безробітних жителів Фінляндії отримали 634 доларів від уряду, інформує BBC.

За результатами дослідження безробітні не почали шукати роботу, проте почали відчувати себе щасливішими і в них знизилося відчуття стресу. Фінляндія стала першою європейською країною, яка протестувала ідею базового доходу. Початкова мета проекту була дати можливість людям знайти за цей час роботу, оскільки в них були певні кошти.

Наразі дослідники намагаються зрозуміти ефективність таких методів.  

Нагадаємо, що раніше подібні експерименти проводили у Німеччині та Франції.

У 2014 році 26 жителів Німеччини взяли участь у соціальному експерименті, в рамках якого їм почали виплачувати по тисячі євро на місяць впродовж року, щоб з'ясувати, чи можливо ввести в країні загальний безумовний дохід. Як з'ясувалося, кардинальних змін у житті учасників експерименту не відбулося. Більшість з них продовжило вести звичний спосіб життя - працювати або навчатися. Єдине, що відзначили піддослідні - вони почали краще спати і менше турбуватися про майбутнє.

Суть базового доходу полягає в тому, що кожен громадянин країни, незалежно від доходів, повинен щомісяця отримувати однакову суму, яка дозволить йому вижити.

У 2016 році в Швейцарії відбувся референдум щодо введення безумовного базового доходу. Жителі країни відмовились від такої пропозиції уряду.

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10 02 2019 15:22
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