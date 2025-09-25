У Франції над військовою базою зафіксовано невідомі дрони

Інцидент із дронами у державній службі назвали "винятковим"

У минулі вихідні над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на північному сході Франції, зафіксували проліт неідентифікованих БпЛА. Сьогодні, 25 вересня, інформацію підтвердили у відповідній державній службі.

Про це повідомляє rfi.

Йшлося про невеликі пристрої, уточнили у відомстві департаменту Марна, а "не про дрони, якими керують військові". Цей інцидент у державній службі назвали "винятковим". Там також підкреслюють, що на цей час немає жодних підстав вважати, що може йтися про втручання іноземних держав.

Інцидент трапився у ніч з неділі, 21 вересня, на понеділок, 22 вересня. Триває розслідування стосовно кількох помічених невідомих безпілотних апаратів. Зазначається, що після інциденту вжили заходів для підвищення пильності. Територія цієї французької бази охоплює понад 10 тис. гектарів.