У Грузії заарештували "афериста з Tinder"

Його заарештували за запитом Інтерполу в аеропорту Батумі

В Грузії заарештували "афериста з Tinder" – чоловіка на ім'я Шімон Єгуда Хают, також відомого як Саймон Леваєв. Його заарештували за запитом Інтерполу в аеропорту Батумі.

Про це пише The Guardian.

Затримання підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Грузії Тато Кучава. Інші деталі невідомі.

Шімон Єгуда Хают підозрюється в обмані різних жінок, з якими він знайомився в застосунку Tinder. У період з 2017 до 2019 він видавав себе за багатого спадкоємця і виманював у жінок великі суми коштів, які пізніше так і не повернув.

Ошуканству, влаштованому чоловіком, присвятили документальний фільм на Netflix.