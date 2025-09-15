Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Грузії заарештували "афериста з Tinder"

15 вересня 2025, 16:09
У Грузії заарештували
Фото: Tages-Anzieger
Його заарештували за запитом Інтерполу в аеропорту Батумі
В Грузії заарештували "афериста з Tinder" – чоловіка на ім'я Шімон Єгуда Хают, також відомого як Саймон Леваєв. Його заарештували за запитом Інтерполу в аеропорту Батумі.
 
Про це пише The Guardian. 
 
Затримання підтвердив речник міністерства внутрішніх справ Грузії Тато Кучава. Інші деталі невідомі.
 
Шімон Єгуда Хают підозрюється в обмані різних жінок, з якими він знайомився в застосунку Tinder. У період з 2017 до 2019 він видавав себе за багатого спадкоємця і виманював у жінок великі суми коштів, які пізніше так і не повернув. 
 
Ошуканству, влаштованому чоловіком, присвятили документальний фільм на Netflix. 
Грузіяросія окупантивійна в Україні

