У Херсоні проводять обшук на судні, що постачало паливо для Чорноморського флоту РФ
"Сьогодні, 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, проводить обшук у Херсоні на судні "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів", - повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Криму у своєму Telegram-каналі.
Згідно з інформацією, в червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці. Цей танкер зайшов під прапором у порт Ізмаїл під новою назвою NIKA SPIRIT.На судні здійснили обшук для встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Також допитали членів екіпажу та вилучили документи, необхідні для встановлення істини у провадженні. Затримане судно є речовим доказом, тому 30 липня український суд наклав на нього арешт.
Росія одразу відреагувала на затримання й заявила, що "з'ясовує обставини події для застосування адекватних заходів".
Пізніше в СБУ заявили, що екіпаж судна не порушував норми Морського права та закони України, тому підстав для затримання російських моряків встановлено не було. 26 липня моряки повернулися додому.
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