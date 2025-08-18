У Кракові зупинено всі рейси через надзвичайну ситуацію
Аеропорт польського міста Кракова тимчасово припинив всі польоти через надзвичайну операцію, що триває у понеділок, 18 серпня.
Про це інформує RMF24, посилаючись на адміністрацію аеропорту.
"З міркувань безпеки польоти до та з аеропорту Кракова тимчасово припинені. Державні служби наразі працюють", - повідомили в адміністрації.
За словами речниці аеропорту Моніки Хилашек, ситуація вимагала втручання прикордонників. Вона додала, що рух буде відновлено найближчим часом.