У кремлі назвали мирні контрпропозиції ЄС щодо України "неконструктивними"

Там також заявили, що не отримували жодних офіційних документів після переговорів у Женеві.

У росії вважають неконструктивним оприлюднений у ЗМІ європейський план мирного врегулювання війни в Україні.

Про це заявив помічник президента рф Юрій Ушаков, пишуть росмедіа,

"Що стосується тих планів, які "гуляють": ми сьогодні зранку дізналися про європейський план, який, якщо дивитися з першого погляду, абсолютно неконструктивний", - зазначив Ушаков журналістам.

Європейський план врегулювання, який публікували The Telegraph і Reuters, складається з 28 пунктів і має відмінності від американського варіанту.

У москів також заявили, що після переговорів у Женеві не отримували жодних офіційних "мирних планів".

Зазначимо, що мирний план США щодо України скоротився з 28 до 19 пунктів.