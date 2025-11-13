Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У кремлі озвучили жорсткі вимоги до України щодо переговорів

13 листопада 2025, 18:59
У кремлі озвучили жорсткі вимоги до України щодо переговорів
Фото: tass.ru
москва звинуватила українських чиновників у відмові брати участь у мирних перемовинах.

Україна "рано чи пізно" буде змушена вести переговори з росією, а позиція Києва на перемовинах з кожним днем погіршуватиметься.

Про це заявив прессекретар російського диктатора владіміра путіна, передає Reuters

Відомо, що москва звинуватила українських чиновників у відмові брати участь у мирних переговорах. Водночас у Києві заявляють, що умови рф щодо припинення війни є неприйнятними та рівнозначними вимозі капітуляції. 

Своєю чергою Пєсков сказав, що росія залишається відкритою для політичного і дипломатичного врегулювання та прагне миру. 

Проте він наголосив, якщо така можливість буде відсутня, то рф продовжуватиме бойові дії, щоб "захистити свою безпеку на благо майбутніх поколінь".

"...українська сторона повинна знати, що рано чи пізно їй доведеться вести переговори, але з набагато гіршої позиції. Позиція київського режиму погіршуватиметься з кожним днем", - попередив прессекретар путіна. 

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп погодиться на ще одну зустріч із російським диктатором владіміром путіним лише у тому випадку, якщо з'явиться значна можливість допомогти покласти край війні в Україні.

