Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Криму росіяни посилили охорону головної нафтобази Чорноморського флоту

16 жовтня 2025, 16:53
У Криму росіяни посилили охорону головної нафтобази Чорноморського флоту
Фото: newsradio.com.ua
У підземному сховищі нафтобази може вміститися обсяг семи залізничних ешелонів.
росіяни посилили оборону головної нафтобази Чорноморського флоту рф в Інкермані після атак ЗСУ на нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.
 
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на очевидців.
 
"По периметру об'єкта розставлені зенітні кулеметні установки на "Камазах", частина з них переміщається, змінюючи позиції. Постійно прикривають нафтобазу ЗРПК "Панцир-С1", розміщений на Зеленій Гірці над Севастопольською бухтою, і ЗРК "Бук-М2" на горі Шампань", - наголошується в публікації.
 
За даними ресурсу, Чорноморський флот рф зберігає стратегічні та поточні запаси паливно-мастильних матеріалів на нафтобазі в Інкермані, розташованій у Нафтовій гавані. Тут, ідеться в повідомленні, розташовані десятки наземних цистерн різного об'єму. Крім того, є підземне сховище, загальний обсяг якого становить понад 7 залізничних ешелонів. Воно фактично невразливе для ураження дронами та ракетами.
війна в Українічорноморський флот рфросія окупанти

Останні матеріали

Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється