У Криму росіяни посилили охорону головної нафтобази Чорноморського флоту

У підземному сховищі нафтобази може вміститися обсяг семи залізничних ешелонів.

росіяни посилили оборону головної нафтобази Чорноморського флоту рф в Інкермані після атак ЗСУ на нафтобазу у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на очевидців.

"По периметру об'єкта розставлені зенітні кулеметні установки на "Камазах", частина з них переміщається, змінюючи позиції. Постійно прикривають нафтобазу ЗРПК "Панцир-С1", розміщений на Зеленій Гірці над Севастопольською бухтою, і ЗРК "Бук-М2" на горі Шампань", - наголошується в публікації.

За даними ресурсу, Чорноморський флот рф зберігає стратегічні та поточні запаси паливно-мастильних матеріалів на нафтобазі в Інкермані, розташованій у Нафтовій гавані. Тут, ідеться в повідомленні, розташовані десятки наземних цистерн різного об'єму. Крім того, є підземне сховище, загальний обсяг якого становить понад 7 залізничних ешелонів. Воно фактично невразливе для ураження дронами та ракетами.