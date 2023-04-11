У Кувейті телепрограму новин читала ведуча, яку створив штучний інтелект – The Guardian

У майбутньому ведуча може регулярно озвучувати новини для медіа.

ЗМІ Кувейту, Kuwait News, опублікувало у Twitter відео з ведучою, яку згенерував штучний інтелект. Вона читала новини арабською мовою і представилася як Федха.

Як повідомляє The Guardian, сайт пов'язаний з медіа Kuwait Times, яке було засноване в 1961 році і стало першим щоденним ЗМІ Перської затоки, яке публікувало матеріали англійською.

В опублікованому відео Федха постає як жінка з непокритою головою, у чорному піджаку та білій футболці.

"Я Федха, перша ведуча в Кувейті, яка працює під управлінням штучного інтелекту в Kuwait News. Яким новинам ви віддаєте перевагу? Давайте послухаємо вашу думку", — сказала вона арабською.

Абдулла Бофтейн, заступник головного редактора обох видань, сказав, що публікація відео є перевіркою потенціалу ШІ у генеруванні "нового та інноваційного контенту". Він додав, що у майбутньому Федха може почати говорити з кувейтським акцентом і на постійній основі озвучувати новини для публікації у Twitter видання.

"Федха - це популярне стародавнє кувейтське ім'я, яке відноситься до срібла... Ми завжди уявляємо собі роботів сріблястого і металевого кольору, тому ми об'єднали їх", - сказав Бофтейн.

Він також додав, світле волосся та світлі очі ведучої відбивали різноманітне населення багатою нафтою країни, що складається з кувейтців та експатріантів. "Федха представляє всіх", - вважає Бофтейн.