У Києві відбудуться жалобні заходи, на яких вшанують пам'ять жертв голодоморів в Україні

Традиційно, в четверту суботу листопада, о 16:00, пам’ять про понад 7 мільйонів українців, убитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію Свічка у вікні, запропонував дослідник голодомору Джеймс Мейс.

У Києві в суботу, 23 листопада, відбудуться поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки й традиційна акція "Запали свічку", також у закладах освіти і культури заплановано тематичні виставки, показ фільмів, повідомили в Київській міськдержадміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"До Дня пам’яті жертв голодоморів, який відзначають щороку в четверту суботу листопада, у столиці відбудуться жалобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція "Засвіти свічку". Із метою вшанування на належному рівні жертв Голодомору 1932-1933 років - геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, затверджено відповідний план заходів", - йдеться в повідомленні на сайті столичної мерії в середу.

Зокрема, 23 листопада проведуть траурні заходи на території Національного музею Голодомору-геноциду (вул.Лаврська, 3) за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, іноземних гостей.

Цього дня о 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам'яті жертв голодоморів, а також проведено всеукраїнську акцію "Запали свічку". У цей час кожен охочий може долучитися до вшанування загиблих співвітчизників і встановити свічку на підвіконні.

Цієї суботи на території Києва буде приспущено Державний Прапор України.

Також обмежать проведення заходів розважального змісту і внесуть зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

23 листопада в храмах проводитимуть поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

22 листопада організовують зустріч-реквієм "Голод 33-го - біль душі і пам'ять серця" у Центральній бібліотеці ім. Т. Шевченка для дітей Києва. Цього самого дня відбудуться лекції та перегляд документального фільму в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

До 30 листопада проходитиме виставка-реквієм "Не згасне в серці пам'яті свіча" в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія".

До 29 листопада в Державному архіві Києва відбуватиметься виставка архівних документів "До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

У листопаді організують покази документально-хронікальних фільмів: української драми режисера Олеся Янчука "Голод-33" (1991 р.) за мотивами повісті Василя Барки "Жовтий князь" та документальної стрічки режисера, письменниці та журналістки Ганни Гін "Жорна" (2008 р.) у комунальних кінотеатрах мережі КП "Київкінофільм".

У навчальних закладах Києва протягом листопада відбуватимуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проекти, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки. Для школярів організують екскурсії до Національного музею Голодомору-геноциду.

Голодомор - це геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом із наміром знищити повністю або частково українську національну групу. Ця кваліфікація випливає з Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього" та Закону України "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні" від 28 листопада 2006 року.

Всесоюзна комуністична парія (більшовиків) та уряд СРСР у 1932-1933 роках організували штучний голод на території Української РСР та Кубані. Щоб унеможливити супротив українців становленню й утвердженню комуністичного тоталітарного режиму, восени 1932 року комуністи розпочали спеціальну каральну операцію -масовий штучний голод.

Унаслідок умисного утворення умов, несумісних із життям, за кілька місяців у 1932-1933 роках в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості й вичерпного поіменного списку жертв.

Традиційно, в четверту суботу листопада, о 16:00, пам’ять про понад 7 мільйонів українців, убитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору-геноциду у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію Свічка у вікні, запропонував дослідник голодомору Джеймс Мейс.

Нагадаємо, що визнання Голодомору як геноциду сягнуло рекордних 82%.