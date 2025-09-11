У Києві відбулася зустріч Зеленського з Келлогом: головні теми

За даними ЗМІ, візит Келлога відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах.

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів зустріч зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

Про це заявив глава держави у мережі Х.

Зеленський зазначив, що сторони обговорили "різні вектори співпраці", зокрема проєкти в межах ініціативи PURL щодо фінансування виробництва та закупівлі систем Patriot, а також двосторонні угоди зі "спільного виробництва дронів та озброєнь".

"Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", – підкреслив президент.

Серед інших тем зустрічі – повернення викрадених українських дітей і міжнародна співпраця у цьому питанні. Зеленський також висловив співчуття у зв’язку з убивством американського консервативного блогера Чарлі Кірка та подякував Дональду Трампу за реакцію на трагедію з українкою Іриною Заруцькою у Північній Кароліні.

Окремо обговорювалася підготовка до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку – зокрема, координація української та американської позицій, заплановані заходи та потенційні зустрічі.

За даними ЗМІ, візит Келлога відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах. Напередодні повідомлялося, що падіння російських дронів на території Польщі застало його в дорозі до Європи.

Це вже другий візит спецпредставника Трампа до України за останні тижні: наприкінці серпня він заявляв, що переговори про гарантії безпеки для Києва тривають і залишаються складними.