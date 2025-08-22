У Пекині відреагували на слова Зеленського про непотрібність китайських гарантій безпеки
22 серпня 2025, 21:33
Китай завжди займав справедливу позицію щодо "української кризи", зазначила речниця МЗС КНР.
Китай готовий сприяти політичному врегулюванню війни в Україні, яку розпочала рф.
Про це на пресконференції заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, її цитує сайт китайського зовнішньополітичного відомства.
20 серпня глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в гарантіях безпеки від Китаю для забезпечення мирного договору з росією.
За його словами, Китай, зокрема, не допоміг зупинити війну рф проти України від самого початку, водночас допоміг росії, відкривши ринок дронів. Також питання навіть не про китайських військовослужбовців, які є в Україні, а про Будапештський меморандум (який також згодом підписала й КНР), додав Зеленський.
"Китай завжди займав об'єктивну і справедливу позицію й завжди був чесним і неупередженим щодо "української кризи", що очевидно для всіх. Важливо прагнути загальної, всеосяжної, кооперативної і сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню "української кризи". Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямі", – відреагувала на слова Зеленського Нін.