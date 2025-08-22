Китай готовий сприяти політичному врегулюванню війни в Україні, яку розпочала рф.

20 серпня глава Української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не зацікавлена в гарантіях безпеки від Китаю для забезпечення мирного договору з росією.

За його словами, Китай, зокрема, не допоміг зупинити війну рф проти України від самого початку, водночас допоміг росії, відкривши ринок дронів. Також питання навіть не про китайських військовослужбовців, які є в Україні, а про Будапештський меморандум (який також згодом підписала й КНР), додав Зеленський.

"Китай завжди займав об'єктивну і справедливу позицію й завжди був чесним і неупередженим щодо "української кризи", що очевидно для всіх. Важливо прагнути загальної, всеосяжної, кооперативної і сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню "української кризи". Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямі", – відреагувала на слова Зеленського Нін.