Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Латвії пропонують переглянути допомогу українським біженцям

15 жовтня 2025, 08:33
У Латвії пропонують переглянути допомогу українським біженцям
Фото: з вільних джерел
Станом на 1 жовтня 2025 року, у Латвії нараховувалася 31 тисяча біженців, з них 17 тисяч — це жінки, а 13 тисяч — чоловіки.
Уряд Латвії звернеться до парламенту з проханням внести зміни до закону щодо допомоги біженцям з України.
 
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Латвії.
 
Зазначається, що українським біженцям у Латвії досі надають підтримку на рівні, встановленому ще на початку повномасштабної війни. Так, у 2025 році на допомогу спрямували 65 мільйонів євро.
 
Водночас у кабінеті міністрів зауважили, що з того часу потік біженців з України зменшився, а загальне становище українських громадян, що перебувають у Латвії, стало стабільнішим.
 
Тож латвійський уряд вирішив у 2026 році скоротити фінансування програми підтримки до 39 млн євро.
 
"Метою змін є забезпечення надання підтримки, що відповідає поточній ситуації та можливостям державного бюджету", — пояснили в уряді Латвії.
 
Поправки до закону передбачають, що українські біженці:
 
  • матимуть такі самі пільги на проїзд на субсидованих регіональних маршрутах, які вже передбачені нормативно-правовою базою для певних категорій пасажирів (дітей, людей з інвалідністю тощо);
  • будуть зобов’язані сплачувати доплату в лікарнях, якщо тільки не належать до вразливих категорій. Водночас громадянам України збережуть право на державні медичні послуги в тому самому обсязі, що отримують громадяни Латвії за державним обов’язковим медичним страхуванням;
  • повинні будуть платити за виконання обов’язкових вимог щодо здоров’я тварин та витрати на реєстрацію тварин;
  • більше не отримуватимуть пільги на працевлаштування або самозайнятість. Однак вони збережуть доступ до послуг Державної служби зайнятості;
  • зможуть отримати житло на строк до 60 днів та харчування на строк до 30 днів (з добовим лімітом 5 євро на людину щодня), а домогосподарствам, які їх приймають, надаватимуть компенсацію;
  • дев’ять вразливих груп зможуть отримувати підтримку на проживання протягом 180 днів.
 
Станом на 1 жовтня 2025 року, у Латвії нараховувалася 31 тисяча біженців, з них 17 тисяч — це жінки, а 13 тисяч — чоловіки. У 2025 році 33,5% зайнятих громадян України отримували дохід у понад 1400 євро, а ще 23,6% — від 1000 до 1400 євро.
Латвіябіженцівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється