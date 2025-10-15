У Латвії пропонують переглянути допомогу українським біженцям

Станом на 1 жовтня 2025 року, у Латвії нараховувалася 31 тисяча біженців, з них 17 тисяч — це жінки, а 13 тисяч — чоловіки.

Уряд Латвії звернеться до парламенту з проханням внести зміни до закону щодо допомоги біженцям з України.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Латвії.

Зазначається, що українським біженцям у Латвії досі надають підтримку на рівні, встановленому ще на початку повномасштабної війни. Так, у 2025 році на допомогу спрямували 65 мільйонів євро.

Водночас у кабінеті міністрів зауважили, що з того часу потік біженців з України зменшився, а загальне становище українських громадян, що перебувають у Латвії, стало стабільнішим.

Тож латвійський уряд вирішив у 2026 році скоротити фінансування програми підтримки до 39 млн євро.

"Метою змін є забезпечення надання підтримки, що відповідає поточній ситуації та можливостям державного бюджету", — пояснили в уряді Латвії.

Поправки до закону передбачають, що українські біженці:

матимуть такі самі пільги на проїзд на субсидованих регіональних маршрутах, які вже передбачені нормативно-правовою базою для певних категорій пасажирів (дітей, людей з інвалідністю тощо);

будуть зобов’язані сплачувати доплату в лікарнях, якщо тільки не належать до вразливих категорій. Водночас громадянам України збережуть право на державні медичні послуги в тому самому обсязі, що отримують громадяни Латвії за державним обов’язковим медичним страхуванням;

повинні будуть платити за виконання обов’язкових вимог щодо здоров’я тварин та витрати на реєстрацію тварин;

більше не отримуватимуть пільги на працевлаштування або самозайнятість. Однак вони збережуть доступ до послуг Державної служби зайнятості;

зможуть отримати житло на строк до 60 днів та харчування на строк до 30 днів (з добовим лімітом 5 євро на людину щодня), а домогосподарствам, які їх приймають, надаватимуть компенсацію;

дев’ять вразливих груп зможуть отримувати підтримку на проживання протягом 180 днів.

Станом на 1 жовтня 2025 року, у Латвії нараховувалася 31 тисяча біженців, з них 17 тисяч — це жінки, а 13 тисяч — чоловіки. У 2025 році 33,5% зайнятих громадян України отримували дохід у понад 1400 євро, а ще 23,6% — від 1000 до 1400 євро.