У масових заходах до Дня перемоги над нацизмом взяли участь майже 700 тис. осіб

Національна поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.

Згідно з повідомленням прес-служби Нацполіції, по всій Україні відбулося більш ніж 1400 масових заходів, в яких взяли участь близько 700 тис. осіб.

До охорони правопорядку було залучено майже 22 тис. правоохоронців, серед них 19,3 тис. поліцейських і 2,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії. Масові заходи в державі відбулися спокійно і без грубих порушень громадського порядку, найбільш масовими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

На цю мить пам'ятні заходи практично скрізь завершилися.

Нагадаємо, що протягом дня по всій Україні було складено 13 адмінпротоколів за носіння забороненої символіки.