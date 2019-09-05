Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У масових заходах до Дня перемоги над нацизмом взяли участь майже 700 тис. осіб

Поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку
Національна поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.
У масових заходах до Дня перемоги над нацизмом взяли участь майже 700 тис. осіб Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Згідно з повідомленням прес-служби Нацполіції, по всій Україні відбулося більш ніж 1400 масових заходів, в яких взяли участь близько 700 тис. осіб.

До охорони правопорядку було залучено майже 22 тис. правоохоронців, серед них 19,3 тис. поліцейських і 2,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії. Масові заходи в державі відбулися спокійно і без грубих порушень громадського порядку, найбільш масовими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.

На цю мить пам'ятні заходи практично скрізь завершилися.

Нагадаємо, що протягом дня по всій Україні було складено 13 адмінпротоколів за носіння забороненої символіки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2019 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.