CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У масових заходах до Дня перемоги над нацизмом взяли участь майже 700 тис. осіб
Поліція не зафіксувала грубих порушень громадського порядку
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Згідно з повідомленням прес-служби Нацполіції, по всій Україні відбулося більш ніж 1400 масових заходів, в яких взяли участь близько 700 тис. осіб.
До охорони правопорядку було залучено майже 22 тис. правоохоронців, серед них 19,3 тис. поліцейських і 2,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії. Масові заходи в державі відбулися спокійно і без грубих порушень громадського порядку, найбільш масовими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.
На цю мить пам'ятні заходи практично скрізь завершилися.
Нагадаємо, що протягом дня по всій Україні було складено 13 адмінпротоколів за носіння забороненої символіки.
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09 05 2019 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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