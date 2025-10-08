Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У М'янмі військова хунта скинула дві бомби на мирний протест

08 жовтня 2025, 12:31
У М'янмі військова хунта скинула дві бомби на мирний протест
Фото: BBC
Щонайменше 24 людини загинули й 47 зазнали поранень.
Щонайменше 24 людини загинули та 47 отримали поранення під час нападу на мирний протест проти військового уряду М’янми.
 
Про це повідомляє “Бі-Бі-Сі” із посиланням на представника уряду у вигнанні.
 
Інцидент стався у понеділок ввечері в містечку Чаунг У, у центральній частині країни. Близько сотні людей зібралися на святкування національного свята, коли моторизований параплан скинув на натовп дві бомби.
 
За даними місцевих джерел, вибух мав катастрофічні наслідки. Організатори мітингу повідомили, що тіла деяких жертв було неможливо впізнати, а серед загиблих були діти.
 
Атака сталася у регіоні Сагайн, що є одним із головних осередків спротиву хунті. Там діють загони Сил народної оборони (СНО), створені після перевороту 2021 року для боротьби проти військового уряду.
 
Представник СНО повідомив, що вони отримали попередження про можливу повітряну атаку, але параплани прибули раніше, ніж очікувалося.
 
За даними Amnesty International, використання парапланів для атак на цивільних стає "тривожною тенденцією". Через міжнародні санкції військовим складно купувати літаки, тому вони дедалі частіше застосовують парамоторні апарати, а також дрони та техніку, отриману з Китаю та росії.
 
Дослідник Amnesty Джо Фрімен назвав атаку «жахливим сигналом» і закликав АСЕАН — об’єднання країн Південно-Східної Азії — посилити тиск на хунту.
 
Напад стався під час мирного протесту проти примусового призову до армії та майбутніх виборів, запланованих на грудень. Учасники також вимагали звільнення політичних в’язнів, зокрема Аун Сан Су Чжі, демократично обраної лідерки, усунутої від влади під час перевороту.
 
Критики зазначають, що грудневі вибори не будуть вільними чи чесними й лише закріплять владу військових, які вже майже п’ять років тримають країну у стані громадянської війни.

 

