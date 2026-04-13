У МЗС Угорщини нібито знищують документи – Мадяр

Політик заявив про роботу шредерів у відомстві.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що чинний міністр закордонних справ Петер Сіярто перебуває в будівлі МЗС у Будапешті та нібито бере участь у знищенні документів, пов’язаних із санкційною політикою.

Про це він сказав на пресконференції.

За словами Мадяра, поява Сіярто в Міністерстві закордонних справ спростовує припущення про його можливу відсутність у країні. Водночас політик стверджує, що зранку в установі триває робота з документами, які стосуються санкцій.

"Ми знаємо, що його люди знищують документи, як у старі комуністичні часи. Шредери працюють на повну", - заявив Мадяр, не надавши підтверджень своїх слів.

Він також зазначив, що нова влада стикається з браком інформації щодо міжнародних домовленостей і урядових рішень попереднього керівництва.

Окремо Мадяр заявив про необхідність доступу до всіх державних документів, зокрема щодо зовнішніх позик і міжнародних угод, укладених урядом Віктора Орбана.

Раніше глава МЗС Угорщини визнав контакти з Лавровим після зустрічей ЄС.