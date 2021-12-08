У NASA збільшили ризик зіткнення астероїда Бенну із Землею протягом наступних 200 років

Нам не варто хвилюватися з цього приводу надто багато

Астрономи Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявили, що ризик зіткнення астероїда Бенну з нашою планетою збільшився, проте залишається мінімальним.

Про це повідомляє Sky News.

Шанси зіткнення Бенну з Землею зросли з 1 на 2700 до 1 на 1750 протягом наступних 200 років.

"Нам не варто хвилюватися з цього приводу надто багато", - заявив Давид Фарноккіа з Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA.

За його словами, імовірність того, що Бенну вдарить по Землі у наступному столітті, досить низька.

Зазначається, що міжпланетна станція NASA «OSIRIS-REx» почала досліджувати Бенну ще у 2018 році. Нині вона повертається на Землю зі зразками самого астероїда. Очікується, що ці зразки прибудуть до нашої планети вже у 2023 році.



Фото: Sky News

Космічний апарат зібрав достатню кількість даних за два з половиною роки моніторингу астероїда, щоб допомогти вченим передбачити орбітальний шлях Бенну.

За даним вчених, у 2135 році Бенну наблизиться до Землі, але вони вважають, що це не становитиме небезпеки для нашої планети.