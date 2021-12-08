НОВИНИАстрономи Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявили, що ризик зіткнення астероїда Бенну з нашою планетою збільшився, проте залишається мінімальним.
Фото: Sky NewsПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У NASA збільшили ризик зіткнення астероїда Бенну із Землею протягом наступних 200 років
Нам не варто хвилюватися з цього приводу надто багато
Фото: ZI.UA
Про це повідомляє Sky News.
Шанси зіткнення Бенну з Землею зросли з 1 на 2700 до 1 на 1750 протягом наступних 200 років.
"Нам не варто хвилюватися з цього приводу надто багато", - заявив Давид Фарноккіа з Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA.
За його словами, імовірність того, що Бенну вдарить по Землі у наступному столітті, досить низька.
Зазначається, що міжпланетна станція NASA «OSIRIS-REx» почала досліджувати Бенну ще у 2018 році. Нині вона повертається на Землю зі зразками самого астероїда. Очікується, що ці зразки прибудуть до нашої планети вже у 2023 році.
Фото: Sky News
Космічний апарат зібрав достатню кількість даних за два з половиною роки моніторингу астероїда, щоб допомогти вченим передбачити орбітальний шлях Бенну.
За даним вчених, у 2135 році Бенну наблизиться до Землі, але вони вважають, що це не становитиме небезпеки для нашої планети.
Нагадаємо, що комета Leonard наприкінці цього року пролетить на найближчій відстані до Землі, а на початку 2022-го "зачепить" своїм хвостом Венеру.
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12 08 2021 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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