Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У НАТО заявили, що рішуча реакція Альянсу змусила росію діяти обережніше

22 жовтня 2025, 14:31
У НАТО заявили, що рішуча реакція Альянсу змусила росію діяти обережніше
Фото: з вільного доступу
кремль, імовірно, продовжить перевіряти межі дозволеного, використовуючи гібридні методи тиску.

У НАТО заявили, що рішуча реакція Альянсу на нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Естонії з боку росії змусила Москву діяти обережніше.

Про це 22 жовтня сказав головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, пише Reuters.

Водночас, за його словами, кремль, імовірно, продовжить перевіряти межі дозволеного, використовуючи гібридні методи тиску.

Гринкевич зазначив, що НАТО продемонструвало готовність реагувати, і росія це зрозуміла — її літаки після інциденту облітали Естонію на безпечній відстані. 

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до кордону або перетнули його в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент із дронамі в Польщі", — додав він.

Водночас генерал підкреслив, що, незважаючи на ефект стримування, москва продовжуватиме провокації у форматі гібридних атак.

20 вересня в Міністерстві оборони Естонії опублікували карту, на якій показано порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31. 19 вересня ці винищувачі без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там близько 12 хвилин.

НАТОросія окупантивійнаПольщаЕстонія

Останні матеріали

Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Політика
Без намордника. Німецьким спецслужбам вивільнили руки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 12:39
Від ле Карре до
Політика
Від ле Карре до "Кульгавих коней". Китайський шпигунський скандал виявив хаос у британській системі безпеки – Bloomberg
Переклад iPress – 22 жовтня 2025, 08:27
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про
Політика
Купка опозиції в Санкт-Петербурзі заспівала про "Лебедине озеро". Можливо, це початок кінця путіна – Рубен Ф. Джонсон
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 17:14
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється