У НАТО заявили, що рішуча реакція Альянсу змусила росію діяти обережніше

кремль, імовірно, продовжить перевіряти межі дозволеного, використовуючи гібридні методи тиску.

У НАТО заявили, що рішуча реакція Альянсу на нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Естонії з боку росії змусила Москву діяти обережніше.

Про це 22 жовтня сказав головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич, пише Reuters.

Водночас, за його словами, кремль, імовірно, продовжить перевіряти межі дозволеного, використовуючи гібридні методи тиску.

Гринкевич зазначив, що НАТО продемонструвало готовність реагувати, і росія це зрозуміла — її літаки після інциденту облітали Естонію на безпечній відстані.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути більш обережними, що вони зрозуміли, що підійшли надто близько до кордону або перетнули його в деяких випадках, особливо якщо говорити про інцидент із дронамі в Польщі", — додав він.

Водночас генерал підкреслив, що, незважаючи на ефект стримування, москва продовжуватиме провокації у форматі гібридних атак.

20 вересня в Міністерстві оборони Естонії опублікували карту, на якій показано порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31. 19 вересня ці винищувачі без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там близько 12 хвилин.