Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Навроцького отримали орден Білого Орла від Зеленського

23 червня 2026, 08:07
У Навроцького отримали орден Білого Орла від Зеленського
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Орден відправлять на зберігання і нікому більше не вручать.
Речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лескевич заявив, що канцелярія отримала орден Білого Орла, який відправив президент України Володимир Зеленський.
 
Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Новини.LIVE".
 
За його словами, 22 червня орден отримали в канцелярії польського президента. Тепер його передадуть до Бюро нагород та номінацій. Речник Навроцького запевнив, що конкретна нагорода більше нікому не буде вручена. 
 
"Його передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть. Термін дії сертифіката закінчується, тому орден та його сертифікат передаються на зберігання до канцелярії президента", – пояснив він.
 
Нагадаємо, що 26 травня Зеленський надав підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У Польщі це викликало критику, зокрема з боку Навроцького, який заявив, що такі кроки "дають аргументи російській пропаганді". Він також запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі, – який йому вручив 2023 року тодішній президент країни Анджей Дуда.
 
19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.
 
20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.
 
Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко й Петро Порошенко.

 

війна в Україніросія окупантиорден Білого Орла

Останні матеріали

Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна виснажує російську логістику в тилу й на окупованих територіях. росія не встигає відновлювати те, що втрачає – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 червня 2026, 07:58
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Політика
Утопія насильства. Невивчений урок війни з Іраном – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 червня 2026, 13:45
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Політика
За лінією фронту. Наскільки глибоким є втручання Китаю в окупованій Україні? – CEPA
Переклад iPress – 22 червня 2026, 11:53
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 червня 2026, 08:27
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". КДБ розставляє пастку. Частина 6 – Крейґ Анґер
Переклад iPress – 19 червня 2026, 14:00
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Політика
НАТО потрібна нова стратегічна карта. Її головний маршрут тепер проходить через Варшаву – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 червня 2026, 12:27
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна методично відрізає Крим від російського постачання. Наступною слабкою ланкою може стати Керченський міст – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 червня 2026, 08:47
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Політика
Проблеми путіна обіцяють нестабільність Європі. Час нової смути наближається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 червня 2026, 12:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється