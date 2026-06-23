У Навроцького отримали орден Білого Орла від Зеленського
23 червня 2026, 08:07
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Орден відправлять на зберігання і нікому більше не вручать.
Речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лескевич заявив, що канцелярія отримала орден Білого Орла, який відправив президент України Володимир Зеленський.
Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Новини.LIVE".
За його словами, 22 червня орден отримали в канцелярії польського президента. Тепер його передадуть до Бюро нагород та номінацій. Речник Навроцького запевнив, що конкретна нагорода більше нікому не буде вручена.
"Його передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть. Термін дії сертифіката закінчується, тому орден та його сертифікат передаються на зберігання до канцелярії президента", – пояснив він.
Нагадаємо, що 26 травня Зеленський надав підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". У Польщі це викликало критику, зокрема з боку Навроцького, який заявив, що такі кроки "дають аргументи російській пропаганді". Він також запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі, – який йому вручив 2023 року тодішній президент країни Анджей Дуда.
19 червня Навроцький у своєму зверненні повідомив, що все-таки позбавив Зеленського ордена. На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.
20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.
Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко й Петро Порошенко.