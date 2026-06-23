У Навроцького отримали орден Білого Орла від Зеленського

Орден відправлять на зберігання і нікому більше не вручать.

Речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лескевич заявив, що канцелярія отримала орден Білого Орла, який відправив президент України Володимир Зеленський.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі "Новини.LIVE".

За його словами, 22 червня орден отримали в канцелярії польського президента. Тепер його передадуть до Бюро нагород та номінацій. Речник Навроцького запевнив, що конкретна нагорода більше нікому не буде вручена.

"Його передають на зберігання, де він буде зберігатися з гідністю та повагою, оскільки це найвища та найважливіша державна нагорода Польщі. Його більше нікому не вручатимуть. Термін дії сертифіката закінчується, тому орден та його сертифікат передаються на зберігання до канцелярії президента", – пояснив він.