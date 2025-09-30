Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак піротехнікою

30 вересня 2025, 20:35
У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак піротехнікою
Фото: з вільного доступу
За інформацією видання, літак унаслідок інциденту пошкоджено не було.

На німецькій авіабазі Целле в п'ятницю, 26 вересня, невідомі почали стріляти по транспортному літаку C-130 піротехнікою. Інцидент стався після того, як судно злетіло.

Про це повідомляє Spiegel.

За інформацією видання, літак унаслідок інциденту пошкоджено не було. Пілоти негайно повідомили про подію в диспетчерську вежу.

І Бундесвер, і поліція вже почали розслідувати обставини. Джерела видання в Бундесвері розповіли, що обстріл військових літаків трапляється вкрай рідко, проте час від часу пілотів засліплюють лазерними указками.

Spiegel уточнює, що найімовірніше порушники використовували "новорічну ракету" - повідомлялося про спалах світла і подальший хлопок. Оскільки інцидент стався вдень, не можна виключати, що це було навмисне.

Одразу після події військовослужбовці поліцейської служби та поліція обшукали територію навколо авіабази Целле, але поки нічого не виявили.

Поліція Целле повідомила журналістам, що порушено справу за статтею про "небезпечне втручання в повітряний рух". Територію навколо бази обстежили за участю кінологів із собаками, проте поки що не знайдено нічого, що могло б допомогти розкрити злочин.

У поліції додали, що наразі немає доказів реальної загрози для літака ВПС, оскільки ракета злетіла приблизно за 500 метрів від повітряного судна.

