У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу

20 серпня 2025, 09:53
У Німеччині невідомі спалили чотири автомобілі Бундесверу
з вільних джерел
За результатами попереднього розслідування кримінальної поліції, все вказує на умисний підпал

У Німеччині в Касселі згоріли чотири військові автомобілі, які належали Бундесверу.

Про це повідомляє FAZ.

За результатами попереднього розслідування кримінальної поліції, все вказує на умисний підпал. Пошуки підозрюваних не дали результатів. Оскільки на цей час не можна виключати політичний мотив, подальше розслідування проводитиметься службою державної безпеки.
 
За інформацією, про пожежу в районі Бад-Вільгельмсгее  було повідомлено в ніч на вівторок близько 3:15. Мешканець району помітив палаючі автомобілі. Він сповістив пожежну службу та поліцію і сам намагався загасити вогонь. Ніхто не постраждав.
 
За інформацією, автомобілі були повністю знищені. За попередніми оцінками, загальний збиток становить близько €150 тис. Поліція шукає свідків.
