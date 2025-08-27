Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині створено раду національної безпеки через загрозу з боку рф

27 серпня 2025, 19:53
Фото: з вільного доступу
Мерц заявив, що рада займатиметься загальними питаннями національної безпеки

Канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус оголосили про створення нової Національної ради безпеки Німеччини (NSC), що оптимізує консультації на високому рівні з питань оборони та безпеки.

Про це повідомляє Euractiv.

Німецькі чиновники описують новостворений орган як "нове ядро архітектури безпеки Німеччини". Він об'єднує два попередні органи: федеральну раду безпеки Німеччини, відповідальну за експорт зброї та оборонну політику, та кабінет безпеки, що скликається для прийняття рішень у кризових ситуаціях.
 
Мерц заявив, що рада займатиметься як довгостроковим плануванням «інтегрованої політики безпеки» країни, так і "загальними питаннями національної безпеки, що лежать на перетині внутрішньої, зовнішньої, економічної та цифрової безпеки".
 
Загрози європейській безпеці з боку росії та інших країн вимагають більш оперативного прийняття рішень і реагування, стверджує Мерц: "Ми повинні стати швидшими, креативнішими та рішучішими, зміцнивши нашу інфраструктуру, поліпшивши координацію та зробивши наше суспільство більш стійким в цілому".
 
За словами німецьких чиновників, рада буде регулярно збиратися для обговорення стратегічних питань, а також швидко скликатися в кризових ситуаціях. Вони стверджують, що об'єднання цих функцій в одному постійному органі сприяє "професіоналізації архітектури безпеки Німеччини".
війна в УкраїніНімеччинаросія окупанти

