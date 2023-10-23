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ПОЛІТИКА

У Німеччині в бюджеті на 2024 рік не вистачає понад €5 мільярдів для допомоги Україні – Bild

23 жовтня 2023, 08:10
У Німеччині в бюджеті на 2024 рік не вистачає понад €5 мільярдів для допомоги Україні – Bild
Джерело: ukrinform
Коштів може не вистачити на посилення ППО, надання бронетехніки та іншої амуніції.

У Німеччині в проєкті бюджету на 2024 рік не вистачає понад €5 мільярдів на допомогу Україні — міністр фінансів Крістіан Лінднер заклав надто мало грошей для потреб Києва.

Про це пише німецька газета Bild із посиланням на конфіденційний документ.

У проєкті бюджету зазначено лише €120 мільйонів для України, хоча Міністерство оборони Німеччини очікує, що Україні наступного року знадобляться €5,22 мільярда.
Гроші потрібні:

  • €880 мільйонів — на ППО;
  • €675 мільйонів — на бойові броньовані машини;
  • €390 мільйонів — на навчання;
  • €935 мільйонів — на засоби захисту;
  • €2,34 млрд на ремонт, запчастини й логістику.

Також до бюджету не включили €525 мільйонів на заміну Бундесверу техніки, яку вже передали.

Bild пише, що бюджет на 2024 рік остаточно затвердять у середині листопада. До того часу будуть тяжкі переговори.

"Ми маємо стримати своє слово. Не повинно бути так, що в нас вичерпаються фінансові можливості, коли справа дійде до допомоги Україні наступного року. Міністр фінансів Лінднер зобовʼязаний надати Україні додаткові мільярди доларів доти, доки бюджет не буде остаточно ухвалено. Україна має мати можливість покластися на обіцянки Німеччини", — заявив Андреас Шварц, відповідальний за оборонний бюджет у бюджетному комітеті.

Нагадаємо, державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України в п’ятницю оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.

Німеччинабюджетдопомога Україні

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