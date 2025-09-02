Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині закликали громадян не ставати "одноразовими агентами" рф

02 вересня 2025, 18:11
У Німеччині закликали громадян не ставати
Фото: з вільного доступу
Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, запустило з цього приводу інформаційну кампанію "Не ставайте одноразовим агентом"
Німецькі органи безпеки попередили громадян про ризики вербування росією так званих "одноразових агентів" через соціальні мережі.
 
Про це пише AP. 
 
Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, запустило з цього приводу інформаційну кампанію "Не ставайте одноразовим агентом".
 
За даними відомства, російські спецслужби, діючи безпосередньо або через посередників, активно використовують інтернет для пошуку людей, готових за невелику винагороду виконувати завдання з диверсій чи шпигунства в Німеччині та інших країнах Європи.
 
Йдеться про так званих "агентів низького рівня" або "одноразових агентів", які без спеціальної підготовки погоджуються на завдання — від поширення проросійських гасел чи збору інформації до підпалів і пошкодження майна.
 
"Їх використовують, а потім викидають", – наголосила поліція.
 
Правоохоронці попередили, що за "антиконституційний саботаж" у Німеччині передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі, а за шпигунство — до десяти років. Влада закликає громадян одразу звертатися до Служби внутрішньої розвідки, якщо з ними або їхніми знайомими намагаються встановити підозрілий контакт.
 
За інформацією поліції, у ФРН вже розслідують низку підозрілих випадків, серед яких підпали, пошкодження майна, польоти безпілотників, а також сумнівна відео- і фотозйомка.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Політика
Посмішки та рукостискання. Сі, путін і Моді намагаються продемонструвати єдність
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 14:56
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Політика
Еволюція ракетної програми України. Від дронів великої дальності до важкої зброї – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 11:51
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Політика
Україна завдає росії більшої шкоди в глибоких ударах. Що продемонструє путіну Сі – Мік Раян
Переклад iPress – 02 вересня 2025, 07:44
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Політика
Виробнича база озброєння важливіша за запаси. Справа американського військового стримування – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 16:07
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Політика
Який прорив, який колапс? росія атакує цивільне населення, Україна атакує стратегічні галузі промисловості – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 12:18
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Політика
путін хоче захопити важливий оборонний пояс України без бою. Чому Україна не піде на це – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 вересня 2025, 07:44
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється