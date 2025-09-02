У Німеччині закликали громадян не ставати "одноразовими агентами" рф
02 вересня 2025, 18:11
Фото: з вільного доступу
Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини, запустило з цього приводу інформаційну кампанію "Не ставайте одноразовим агентом"
Німецькі органи безпеки попередили громадян про ризики вербування росією так званих "одноразових агентів" через соціальні мережі.
Про це пише AP.
За даними відомства, російські спецслужби, діючи безпосередньо або через посередників, активно використовують інтернет для пошуку людей, готових за невелику винагороду виконувати завдання з диверсій чи шпигунства в Німеччині та інших країнах Європи.
Йдеться про так званих "агентів низького рівня" або "одноразових агентів", які без спеціальної підготовки погоджуються на завдання — від поширення проросійських гасел чи збору інформації до підпалів і пошкодження майна.
"Їх використовують, а потім викидають", – наголосила поліція.
Правоохоронці попередили, що за "антиконституційний саботаж" у Німеччині передбачене покарання до п’яти років позбавлення волі, а за шпигунство — до десяти років. Влада закликає громадян одразу звертатися до Служби внутрішньої розвідки, якщо з ними або їхніми знайомими намагаються встановити підозрілий контакт.
За інформацією поліції, у ФРН вже розслідують низку підозрілих випадків, серед яких підпали, пошкодження майна, польоти безпілотників, а також сумнівна відео- і фотозйомка.