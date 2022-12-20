У Німеччині засудили 97-річну екссекретарку концтабору за співучасть у вбивствах понад 10 тисяч осіб

Ірмгард Фурхнер – одна з небагатьох жінок, яких судили за нацистські злочини за останні десятиліття, отримала два роки умовного терміну ув'язнення.

Колишню секретарку, яка працювала на начальника нацистського концтабору, засудили у Німеччині за співучасть у вбивствах понад 10 505 осіб. 97-річна Ірмгард Фурхнер підлітком була прийнята друкаркою у Штутгоф і працювала там з 1943 по 1945 рік, пише ВВС.

Незважаючи на те, що вона була цивільною робітницею, суддя погодився, що Фурхнер знала, що відбувається в таборі.

Вважається, що близько 65 000 людей загинули в жахливих умовах у Штутгофі, включаючи євреїв, поляків і полонених радянських солдатів.

У цьому концтаборі, розташованому поблизу сучасного польського міста Гданськ, нацисти використовували різноманітні методи для вбивства бранців. Тисячі людей загинули там у газових камерах. Також відомий виробництвом мила з людських тіл.