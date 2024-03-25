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У Німеччині зробили гучну заяву щодо того, хто зупинив ядерний удар рф по Україні

25 березня 2024, 17:13
У Німеччині зробили гучну заяву щодо того, хто зупинив ядерний удар рф по Україні
Ілюстрація: ТСН
Повідомляють, нібито після візиту Олафа Шольца до Пекіна влада КНР закликала не застосовувати атомну зброю.

Ядерного удару рф по Україні, якого побоювалися США у 2022-му році, нібито запобіг канцлер ФРН Олаф Шольц. Проте німецькі ЗМІ із таким твердженням не згодні.

Про це пише Bild.

Так, лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що потрібно “бути вдячними канцлеру”, оскільки він “своїм візитом до Китаю допоміг запобігти можливому ядерному удару російської армії за наказом президента путіна”.

Однак, зазначає Bild, її оглядач Філіп П’ятов ставить це під сумнів і нагадує, що раніше американські ЗМІ вже писали, ніби восени 2022 року США побоювалися ядерного удару рф по Україні. До його запобігання підключили Китай. Після візиту Олафа Шольца до Пекіна влада КНР закликала не застосовувати атомну зброю.

Зазначається, що американські ЗМІ тоді писали, що роль Шольца була мінімальною, він лише передав Пекіну повідомлення з Вашингтона. У відповідь на запит BILD офіс канцлера процитував його слова від листопада 2022 року після зустрічі із Сі Цзіньпіном: "У Пекіні я попросив голову Сі використати його вплив на росію”.

На одному боці американці погрожували російській федерації. На іншому боці, і канцлер у цьому брав участь, вдалося досягти від Китаю та Індії підписання декларації, де вони висловилися проти застосування ядерної зброї взагалі і в Україні зокрема. Олаф Шольц, безумовно, сприяв зміні позиції Китаю. Але в жодному разі Шольц не запобіг ядерній війні, оскільки не було жодних ознак того, що ядерний удар неминучий”, — заявив BILD військовий експерт Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

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