У Німеччині зросла кількість порушень GPS для літаків

З січня по серпень 2025 року пілоти у Німеччині зафіксували 447 випадків порушення або підробки GPS-сигналів, тоді як два роки тому таких інцидентів було лише 25.

Експерти припускають, що джерелом перешкод можуть бути потужні передавачі, зокрема на російських торгових судах.

Більшість випадків відбувалася над Балтійським морем та країнами Балтії, особливо під час заходу літаків у німецький повітряний простір. Федеральна асоціація авіаційної промисловості (BDL) назвала такі втручання загрозою для безпечної експлуатації цивільних літаків. Глава BDL Йоахім Ланг закликав створити міжвідомчий центр для обміну інформацією між спецслужбами, силовими структурами та бізнесом.

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ зазначили, що за атаками можуть стояти державні актори та запропонували посилити захист аеропортів та впровадити системи виявлення і перехоплення дронів. У німецькому уряді обговорюють нову правову базу для підвищення стандартів охорони аеропортів як об’єктів критичної інфраструктури.