Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині зросла кількість порушень GPS для літаків

29 вересня 2025, 18:11
У Німеччині зросла кількість порушень GPS для літаків
Фото: з вільного доступу
Експерти припускають, що джерелом перешкод можуть бути потужні передавачі, зокрема на російських торгових судах
З січня по серпень 2025 року пілоти у Німеччині зафіксували 447 випадків порушення або підробки GPS-сигналів, тоді як два роки тому таких інцидентів було лише 25.
 
Про це повідомляє Ghall.com.ua.
 
Експерти припускають, що джерелом перешкод можуть бути потужні передавачі, зокрема на російських торгових судах.
 
Більшість випадків відбувалася над Балтійським морем та країнами Балтії, особливо під час заходу літаків у німецький повітряний простір.
 
Федеральна асоціація авіаційної промисловості (BDL) назвала такі втручання загрозою для безпечної експлуатації цивільних літаків. Глава BDL Йоахім Ланг закликав створити міжвідомчий центр для обміну інформацією між спецслужбами, силовими структурами та бізнесом.

 

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ зазначили, що за атаками можуть стояти державні актори та запропонували посилити захист аеропортів та впровадити системи виявлення і перехоплення дронів. У німецькому уряді обговорюють нову правову базу для підвищення стандартів охорони аеропортів як об’єктів критичної інфраструктури.

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється