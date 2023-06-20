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CУСПІЛЬСТВО

У Німеччини найбільший стрибок населення за 30 років через війну в Україні – Bloomberg

20 червня 2023, 15:59
У Німеччини найбільший стрибок населення за 30 років через війну в Україні – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Без іммігрантів найбільша економіка Європи ризикує втратити робочу силу, необхідну для економічного зростання.

Населення Німеччини зросло на 1,3% до 84,4 мільйонів, що є найбільшим річним стрибком з часів возз'єднання країни понад три десятиліття тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Статистичне відомство Destatis повідомило, що зростання на 1,12 мільйона людей відбулося виключно за рахунок іноземців, які переїхали до Німеччини. Чиста імміграція досягла 1,46 мільйона людей – у порівнянні з 329 тисячами роком раніше, переважно за рахунок руху біженців з України.

Як і в попередні роки, у 2022-му померло більше людей, ніж народилося. Перевищення смертності над народжуваністю зросло до 327 тисяч.

За даними Bloomberg Economics, у наступному десятилітті Німеччина зіштовхнеться з більшою демографічною перешкодою для зростання, ніж будь-яка з її західних країн-партнерів. Без іммігрантів, які поповнюють населення країни, платять податки і працюють, найбільша економіка Європи ризикує втратити робочу силу, необхідну для економічного зростання.

Країна прийняла понад мільйон жителів Сирії на тлі кризи біженців у 2014-2015 роках. За даними Destatis, кількість українців у Німеччині торік зросла більш ніж у шість разів.

Раніше повідомлялось, що за даними агентства ООН у справах біженців, війна в Україні спричинила рекордну кількість біженців у всьому світі.

Німеччинанаселеннявійна в Україні

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