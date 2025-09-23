Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Норвегії помітили дрони над військовим об'єктом

23 вересня 2025, 08:33
У Норвегії помітили дрони над військовим об'єктом
Фото: Главком
Затримали двох іноземців
У столиці Норвегії Осло затримали двох іноземців за керування дронами.
 
Про це повідомила місцева поліція.
 
"Двох іноземних громадян заарештовано за керування дронами у забороненій зоні", – ідеться в повідомленні.
 
У коментарі телеканалу NRK норвезькі правоохоронці розповіли, що затримані є громадянами Сінгапуру. Вони керували безпілотниками над фортецею Акерсхус. На території фортеці розташоване міністерство оборони Норвегії та штаб збройних сил.
 
Сінгапурців доправили на допит, після якого їх, імовірно, оштрафують, зазначило медіа.

 

