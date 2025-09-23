У Норвегії помітили дрони над військовим об'єктом

У столиці Норвегії Осло затримали двох іноземців за керування дронами.

"Двох іноземних громадян заарештовано за керування дронами у забороненій зоні", – ідеться в повідомленні.

У коментарі телеканалу NRK норвезькі правоохоронці розповіли, що затримані є громадянами Сінгапуру. Вони керували безпілотниками над фортецею Акерсхус. На території фортеці розташоване міністерство оборони Норвегії та штаб збройних сил.

Сінгапурців доправили на допит, після якого їх, імовірно, оштрафують, зазначило медіа.