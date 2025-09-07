У Норвегії проходять парламентські вибори

Очікується запекла боротьба між ліво- та правоцентристськими блоками, а результат може мати широкі геополітичні наслідки.

У Норвегії 7–8 вересня проходить голосування на парламентських виборах.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Напружена боротьба розгорнулася між лівоцентристським блоком на чолі з правлячою Лейбористською партією та правоцентристським блоком, до якого входять популістська Прогресивна партія та Консервативна партія.

Очікується, що за підсумками виборів, які завершаться у понеділок увечері, щонайменше дев’ять політичних партій здобудуть місця в парламенті. На посаду прем’єр-міністра претендують лідери трьох основних партій.

Ключовими темами передвиборчої кампанії стали зростання вартості життя, податкова політика та якість державних послуг. Результати виборів можуть вплинути на енергетичну політику країни, постачання енергоносіїв до Європи, а також на управління державним суверенним фондом Норвегії, обсяг якого становить близько 2 трильйонів доларів, зазначає видання.

Геополітичні виклики також відіграють важливу роль у кампанії, що, на думку аналітиків, може посилити позиції Лейбористської партії та її лідера, чинного прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре.

Згідно з останніми опитуваннями, Лейбористська партія разом із чотирма меншими партіями може отримати 88 місць у парламенті — це на три більше за мінімально необхідну кількість для формування більшості. Утім, це менше за 100 місць, які лівий блок мав після виборів 2021 року.

Правоцентристський блок — Прогресивна партія, Консерватори та дві менші партії — може претендувати на решту 81 місце. Водночас, різниця в рейтингах між лівими та правими залишається в межах статистичної похибки.

Згідно з даними сайту pollofpolls.no, оприлюдненими цього місяця, Лейбористська партія може набрати близько 27% голосів. Прогресивна партія Сільві Лістауг, яка дотримується антиімміграційної позиції, наразі має підтримку на рівні 21%, випереджаючи Консервативну партію, яка отримує близько 14%.