У парламентах вісьмох країн закликали призупинити всі польоти над Білоруссю через затримання Протасевича

Країни зазначили, що засуджують загрозу застосування насильства щодо цивільного літака в небі над Білоруссю

Лідери парламентських комітетів із закордонних справ США та ще низки країн засудили владу Білорусі через інцидент з рейсом Ryanair, під час якого у Мінську затримали засновника опозиційних Telegram-каналів Романа Протасевича.

Про це йдеться на сайті комітету з міжнародних відносин Сенату США, повідомляє "Громадське".

Окрім США, до заяви приєдналися представники Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великої Британії. Вони зазначили, що засуджують загрозу застосування насильства щодо цивільного літака в небі над Білоруссю.

"Використання винищувача для перехоплення цивільного рейсу Ryanair є актом піратства на маршруті між двома країнами НАТО і ЄС. Цей безрозсудний вчинок піддав серйозній небезпеці пасажирів і екіпаж. Це нагадування про нелегітимність влади, яка претендує на владу в Мінську", - йдеться у повідомленні.

Парламентарі закликали Міжнародну організацію цивільної авіації (IKAO) негайно провести розслідування цього інциденту. Поки не проведуть розслідування, законодавці закликають призупинити членство Білорусі в організації та "заборонити всі польоти над республікою, включно з польотами в країну і з неї".

Крім того, парламентарі закликають владу Білорусі негайно звільнити Протасевича та всіх інших політв'язнів, а країни НАТО та ЄС - ввести санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Затримання Протасевича засудив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що Вашингтон вимагає міжнародного розслідування цього інциденту і наразі погоджує подальші кроки зі своїми партнерами з ЄС, Литви та Греції.

Напередодні, 23 травня, розкритикувала дії білоруської влади й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона назвала неприйнятною вимушену посадку літака у Мінську, а також попередила, що такі дії повинні мати наслідки.

Нагадаємо, що літак Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, через повідомлення про нібито замінування посадили в аеропорту Мінська. На борту літака був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали. Лукашенко наказав підняти винищувач, аби посадити літак з опозиціонером.