У пенсійному фонді Росії розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії
"Жителі Донецької та Луганської областей України, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку після указу президента Росії Володимира Путіна, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості, але тільки якщо переїдуть на постійне проживання в Росію", - роз'яснили у Пенсійному фонді РФ, повідомляє РБК.
Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна", заявляють у пенсійному фонді РФ.
"Пенсії призначає і виплачує держава постійного проживання особи незалежно від її громадянства (Росії або України). У зв'язку з цим російські пенсії громадянам, які постійно проживають на Україні, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, не призначаються", - зазначили у пенсійному фонді РФ.
Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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