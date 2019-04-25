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У пенсійному фонді Росії розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії

"Жителі Донецької та Луганської областей України, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку після указу президента Росії Володимира Путіна, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості, але тільки якщо переїдуть на постійне проживання в Росію"
Жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть у Росію.
У пенсійному фонді Росії розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії Фото: dni.com.ua

"Жителі Донецької та Луганської областей України, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку після указу президента Росії Володимира Путіна, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості, але тільки якщо переїдуть на постійне проживання в Росію", - роз'яснили у Пенсійному фонді РФ, повідомляє РБК.

Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна", заявляють у пенсійному фонді РФ.

"Пенсії призначає і виплачує держава постійного проживання особи незалежно від її громадянства (Росії або України). У зв'язку з цим російські пенсії громадянам, які постійно проживають на Україні, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, не призначаються", - зазначили у пенсійному фонді РФ.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

 
 
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25 04 2019 20:42
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