У Пентагоні повідомили, чи постачатимуть США озброєння для ППО на тлі проблем з бюджетом

В рамках USAI існують вже законтрактовані можливості.

США продовжать постачати озброєння для ППО.

Про це під час пресконференції розповів спікер Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, у рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - пояснив спікер Пентагону.

Також у нього спитали, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз. За словами Райдера, йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які американці оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).