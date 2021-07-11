У Польщі після смерті вагітної знову пройшли протести проти заборони абортів

У Польщі на вулиці близько 70 міст 6 листопада вийшли тисячі людей, які протестують проти заборони абортів у країні

Протестувальники вшанували пам’ять 30-річної вагітної Ізабели, яка померла в лікарні, бо попри загрозу її життю лікарі чекали, поки помре плід, і нібито не хотіли робити аборт.

Про це пише Deutsche Welle, повідомляє "Громадське".

Наймасовіша акція відбулась у Варшаві, де десятки тисяч людей із фотографіями померлої скандували "Жодної більше!" та вимагали від влади пом'якшити законодавство, що стосується сфери абортів. За словами адвокатки родини померлої Йоланти Будзовської, саме суворі обмеження щодо абортів у Польщі стали причиною смерті Ізабели.

Протест проти заборони абортів у Польщі після смерті вагітної жінки, Варшава, 6 листопада 2021 року Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski 1 листопада люди також виходили на протести у Пщині, Познані, Кракові, Лодзі, Щецині та перед резиденцією Конституційного суду у Варшаві. Люди запалювали свічки у пам'ять про загиблу жінку. "На жаль, майже у річницю рішення ми дожили до того, що всі боялися. Кожна з нас могла бути цією жінкою", - сказала учасниця протесту в Познані. Активісти вважають загибель 30-річної вагітною першою смертю через заборону абортів.

Нагадаємо, що у Польщі набуло чинності скандальне рішення КС про майже повну заборону абортів