У Польщі виявили залишки невідомого об'єкта
05 жовтня 2025, 14:22
з вільних джерел
Це може бути дрон
У польському селі Заремби-Вархоли Островського повіту Мазовецького воєводства виявили залишки невідомого повітряного об'єкта.
Про це у соцмережі X повідомила військова поліція країни.
Правоохоронці проводять дії на місці виявлення невизначеного об'єкта.
Мазовецька поліція уточнила, що знахідку виявив місцевий житель на полі 4 жовтня після 18.00.
Поруч стоїть нежитловий будинок.
У поліції назвали об'єкт "схожим на дрон". Правоохоронці забезпечили його охорону.
Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня на територію Польщі залетіло понад 20 безпілотників рф. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок пари похилого віку в селі Вирики-Воля.