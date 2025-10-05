У Польщі виявили залишки невідомого об'єкта

У польському селі Заремби-Вархоли Островського повіту Мазовецького воєводства виявили залишки невідомого повітряного об'єкта.

Правоохоронці проводять дії на місці виявлення невизначеного об'єкта.

Мазовецька поліція уточнила, що знахідку виявив місцевий житель на полі 4 жовтня після 18.00.

Поруч стоїть нежитловий будинок.

У поліції назвали об'єкт "схожим на дрон". Правоохоронці забезпечили його охорону.

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня на територію Польщі залетіло понад 20 безпілотників рф. Унаслідок цього пошкоджено приватний будинок пари похилого віку в селі Вирики-Воля.