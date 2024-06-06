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ПОЛІТИКА

У Польщі загинув прикордонник, якого поранив ножем мігрант поблизу кордону з білоруссю

06 червня 2024, 17:47
У Польщі загинув прикордонник, якого поранив ножем мігрант поблизу кордону з білоруссю
Фото: з вільного доступу

У Польщі помер прикордонник, який дістав ножове поранення на кордоні з білоруссю — мігрант у нього кинув палицею з лезом на кінці.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш.

"З глибоким жалем прощаюся з нашим воїном Матеушем, який, незважаючи на зусилля лікарів, загинув після бандитського нападу під час оборони польського кордону", — написав він.

Польський прикордонник отримав поранення 28 травня. Інцидент стався під час нападу групи з близько 50 іноземців, які кидали в прикордонників палиці, гілки та каміння. Коли мігранти намагалися силою перетнути кордон, один із них поранив польського військового, писали в штабі прикордонної служби.

Інший прикордонник надав постраждалому першу медичну допомогу, тоді як мігранти продовжували нападати. Поляка забрала до лікарні карета швидкої допомоги.

Майже кожного дня польські прикордонники стикаються з агресією з боку мігрантів, які хочуть перетнути польсько-білоруський кордон. Через напади іноземців за останні місяці постраждали четверо прикордонників, не враховуючи загиблого Матеуша. Мігранти кидають каміння, гілки, пляшки, знаряддя з ножами, стріляють із рогаток.

Наприклад, протягом 3 і 4 червня прикордонники зафіксували майже 450 спроби нелегально потрапити до Польщі.

Наприкінці 2021 року інтенсивність потоку нелегальних мігрантів знизилася, але в січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.

Зараз ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася. Нелегальні мігранти регулярно намагаються незаконно потрапити до Польщі.

ПольщакордонБілорусь

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