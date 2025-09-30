У Польщі затримали підозрюваного у справі про підрив "Північних потоків"

Польща розглядає екстрадицію до Німеччини

Польська поліція затримала громадянина України, підозрюваного у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Затримання відбулося на основі Європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Про це повідомляє RMF FM.

Громадянина України Володимира З. було затримано у місті Прушків. Після затримання його перевели до районної прокуратури у Варшаві для подальших процесуальних дій.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький вже заявив про відсутність підстав для екстрадиції.

"За словами захисту Володимира З., підстав для його екстрадиції до німецької системи правосуддя немає", — повідомив адвокат.

Папроцький також навів аргументи захисту щодо політичного контексту справи.

"Загалом, враховуючи повномасштабну війну в Україні та той факт, що "Північний потік" належить російській компанії "Газпром", яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить жодної можливості висунути звинувачення", — зазначив він.