У Польщі затримали підозрюваного у справі про підрив "Північних потоків"

30 вересня 2025, 14:55
У Польщі затримали підозрюваного у справі про підрив
Фото: forsvaret.dk
Польща розглядає екстрадицію до Німеччини

Польська поліція затримала громадянина України, підозрюваного у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Затримання відбулося на основі Європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Про це повідомляє RMF FM.
 
Громадянина України Володимира З. було затримано у місті Прушків. Після затримання його перевели до районної прокуратури у Варшаві для подальших процесуальних дій.
 
Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький вже заявив про відсутність підстав для екстрадиції.
 
"За словами захисту Володимира З., підстав для його екстрадиції до німецької системи правосуддя немає", — повідомив адвокат.
 
Папроцький також навів аргументи захисту щодо політичного контексту справи.
 
"Загалом, враховуючи повномасштабну війну в Україні та той факт, що "Північний потік" належить російській компанії "Газпром", яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить жодної можливості висунути звинувачення", — зазначив він.
 
Адвокат підкреслив, що участь його клієнта у диверсії поки не доведена.
 
"Поки що невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції", — сказав Папроцький.
 
Німецькі слідчі мають іншу версію подій. Вони вважають, що Володимир З. був безпосередньо причетним до вибуху газопроводу.
 
Згідно з інформацією німецької сторони, підозрюваний є інструктором з дайвінгу. У вересні 2022 року він нібито приплив з Ростока до Балтійського моря на яхті, занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.
 
Наразі триває процедурні питання щодо можливої екстрадиції. Прокуратура Варшави готує відповідні документи для передачі справи до суду.

 

