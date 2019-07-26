У Раді Європи вважають повернення Росії до ПАРЄ помилкою

В широкому стратегічному контексті Європа ніколи не відійде від базових принципів. Якщо таке поняття, як спільні цінності, буде розмитим, сам Євросоюз може припинити існування, адже заснований саме на них. При цьому у тактичному плані частина європейських політиків починають більш поблажливо ставитися до таких ціннісних критеріїв.

"Рішення Парламентської асамблеї ради Європи (щодо повернення російської делегації) є помилковим, воно ухвалене, з моєї точки зору, за повністю надуманими приводами. Але цю помилку вже зроблено, і добрих наслідків від цього годі й очікувати", - зазначив євродепутат із складу політичної групи Оновлення Європи (Renew) Петрас Ауштревічус, йдеться в "Укрінформ".

"Вони говорять, що потрібен якийсь діалог, що треба залучати Росію до обміну думками. Я песимістично дивлюся на це. Не думаю, що така позиція призведе до якихось реальних результатів, - ані до позитивних змін в самій Росії, ані до покращення загального клімату навколо Росії та у сусідніх країнах. Це політична наївність, яка ґрунтується на бажанні, щоб бодай щось відбувалося", - сказав Ауштревічус.

Він наголосив на тому, що єдиним ефективним способом впливу на політику Росії залишаються санкції за порушення міжнародного законодавства.

"Політика санкцій є тим інструментом, який працює. Особливо економічні санкції, а також індивідуальні, персональні санкції проти тих, хто планує такі операції, які були здійснені проти українських моряків, або в інших ситуаціях. Саме над цим нам потрібно працювати, і не думати, що "легкий вітерець" із Заходу в формі діалогу змінить Росію. Ні. Політика Путіна ґрунтується на дуже чітко визначених інтересах, і поки ми не зробимо так, щоб ці інтереси не могли бути втілені, він буде продовжувати такі деструктивні дії", - наголосив депутат Європарламенту.

Напередодні голова ПАРЄ заявила, що повернення делегації РФ до ПАРЄ дає змогу працювати із російськими колегами щодо проблемних питань, зокрема ситуації зі збиттям Боїнга рейсу MH17 на Донбасі, а також невиконання Росією вимоги ПАРЄ про звільнення українських моряків, яких захопили у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія може не сплачувати борг Раді Європи за частину 2017-го та 2018 рік, оскільки тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження Російської делегації Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів РЄ.​

Раніше Росія заплатила річний внесок у 33 млн євро до Ради Європи.

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