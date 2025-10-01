У російському Ярославлі на НПЗ виникла потужна пожежа

Влада стверджує, що пожежа не пов'язана з атакою БПЛА

У російському Ярославлі вранці 1 жовтня виникла пожежа на заводі "Ярославнефтеоргсинтез".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

"Ярославль... бензину не буде", – ідеться в повідомленні.