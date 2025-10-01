Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У російському Ярославлі на НПЗ виникла потужна пожежа

01 жовтня 2025, 10:05
У російському Ярославлі на НПЗ виникла потужна пожежа
Фото: росЗМІ
Влада стверджує, що пожежа не пов'язана з атакою БПЛА
У російському Ярославлі вранці 1 жовтня виникла пожежа на заводі "Ярославнефтеоргсинтез".
 
Про це повідомляють російські Telegram-канали. 
 
"Ярославль... бензину не буде", – ідеться в повідомленні.
 
Це найбільший нафтопереробний завод півночі росії. Потужності підприємства розраховані на перероблення 15 млн тонн нафти на рік. За обсягами первинного перероблення нафти посідає п'яте місце серед нафтопереробних заводів рф.
 
Серед споживачів продукції заводу – практично всі великі підприємства центрального й північно-західного регіонів росії, а також аеропорти, управління північної залізниці й об'єкти військово-промислового комплексу.
 
Губернатор області Михайло Євраєв підтвердив загоряння, проте він заперечує, що причиною була атака безпілотників. За його твердженням, пожежа "має техногенний характер".

 

